El Indio Solari sorprendió al anunciar y presentar una nueva canción este miércoles. Se llama Serenata de los Santos Fumadores y fue interpretada por Valentina Cooke, cantante y pareja de Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

“Es una canción que estuvo esperando varios años una interpretación que esté a la altura de lo que yo creo que merece esta canción, porque es una de mis mejores canciones de todos los tiempos. Por fin apareció Valen, que es una intérprete fabulosa y tiene una voz muy rica y ha hecho una versión muy buena, mejor de la que tenia yo, hecha por mi. Disfrútenla! Indio”, escribió Solari en su canal de You Tube.

Créditos y Letra



Composición, poesía, melodías, arreglos y producción musical: Indio Solari

Intérprete: Valentina Cooke

Guitarras, bajo y teclados: Gaspar Benegas

Batería: Ramiro López Naguil



Intenté separar el tiempo y mi vida y el tiempo feroz casi me la quitó

La borrasca esta aquí luego será la lluvia

Y ningún cielo me juzga

Soñar

Me gusta el querer que no sabe de envidias

no sé bien que es el bien me apetece gozarlo

Las diablas los vagos los putos de la luna

erotismo y valor son todo en la vida

¡Luchar!

Al amor A jugar Y a luchar Te invité

Y al dolor

Una vez yo nací y llegué a este momento

con mi libertad que no responde al martirio

Es temprano aún

Para irme al silencio

Este planeta es un lugar adorable

Amar

Referencias

El título de la canción parafrasea una estrofa de El Templo de Momo, canción del último cd de Los Redondos de 2000, Momo Sampler, por aquello de “santo fumador, de allá de La Plata, salí del letargo vení a desfilar”. ¿Tendrá que ver eso de salir del letargo y desfilar por esta pasarela que es la vida con estas frases: “al amor, a jugar, a luchar, te invité y al dolor” o “erotismo y valor son todo en la vida”?



La canción, de interpretación sentida por Valentina, sigue la temática que aborda Indio desde que es solista: la vida, que puede terminarse y no. “Es temprano aún para irme al silencio”, afirma, y pese a invitar al dolor, asegura “este planeta es un lugar adorable… Amar”.

Frases que son hilo para tirar de una letra que a cada uno le latirá en algún lugar diferente.



Más sobre Valentina

Cantante, guitarrista y compositora, Cooke cuenta con quince años arriba de los escenarios, varias bandas -actualmente en Escorpia- y con tres álbumes en la calle.

Este año se lanzó además a hacer un dúo acústico con Luciana Palacios, corista de Los Fundamentalistas. Así suenan.