Lo que sucedió con Trueno fue realmente increíble, y el video que publicó lo fue más aún, en el marco de la ceremonia por los Grammy Latinos

El artista argentino ganó una estatuilla pero no pudo recibirla, porque no lo dejaban ingresar al evento porque no estaba vestido para la ocasión y no tenía la entrada, según trascendió luego.

Pero de todas maneras, el artista recibió la noticia de su premio en la puerta del lugar y publicó una historia de Instagram muy divertida, tomando mate y festejando por el Grammy.

"Acá, el primer artista en ganar un Grammy sin entrar a los premios, tomando un mate acá en la puerta. No me dejan entrar, pero ganamos. Argentina, en la casa”, expresó en el video.

Finalmente pudo entrar para recibir y agradecer su premio.

El rapero argentino de 22 años fue reconocido por su hit “Tranky funky” en la categoría Mejor fusión/interpretación urbana.

Y hasta se dio el lujo de cantar en la ceremonia, recordando sus raíces y su niñez en la Boca.