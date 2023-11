Era una jornada difícil: los argentinos veníamos de una elección determinante, un feriado, en las vísperas de Argentina-Brasil en el Maracaná, y como si fuera poco, la lluvia que mojó las calles de Buenos Aires durante la tarde. Así y todo, Alborosie colmó un Luna Park, para traer un poco de buenas vibraciones al pueblo argentino.

Tras la amenización de Dj Se Siente El Reggae, muy puntual, minutos después de las 21; Puppa Albo salió a escena con una intro poderosa para luego arrancar con 'Rub a Dub Style' y 'Cocaine' como para entender por dónde venía la noche.

Si algo caracteriza al show de Albo, es que se asemeja a una rockola humana: va variando entre distintos temas, muchas veces en una misma nota, donde engancha 3, 4 o 5 canciones como si la banda fuera un gran Dj en vivo.

Y así pasaron temazos como Waan the Herb, originalmente grabado con Mikal Rose, Diversity y llegaron las primeras palabras del italo-jamaiquino, hablando de esa hermandad natural (y podríamos decir familiar) que existe entre los italianos y los argentinos.

“Cuando vengo a la Argentina me gusta la comida, me gusta tomar, me gusta fumar”, dijo Alborosie en una de las tantas defensas a la marihuana y el cannabis de la noche.

“Argentino, ¿Cómo estás? Eres campeón del mundo eh”, lanzó como una arenga a la Scaloneta, y para la total explosión del público argentino.

Pero sin duda el primer momento épico de la noche fue cuando invitó a un amigo “Fidel” al escenario para wu delira todo el Luna. Y así fue. El ex Todos Tus Muertos se subió para cantar unos rub a dub junto al Albo.

Pero no fue el único invitado, claro que no. Sino que solo el comienzo de lo que luego sería la explosión total.

Tras algunos temas, y una mención muy chiflada del partido Argentina - Brasil, el Luna se levantó con la entrada de otro amigo, al que llevó de la mano: Néstor Ramljak, vocalista de Nonpalidece.

Néstor empezó a cantar con su tono característico sobre una base de Alborosie. Pero otra voz rara se escuchó (rara e inconfundible), haciendo una reminiscencia a la banda más rebelde, rockera y reaccionaria del reggae nacional.

Y si están pensando en Resistencia, están en lo correcto: Luis Alfa se apareció en el escenario, para formar un tridente de ataque imposible de detener.

Obviamente, el punto más alto fue cuando el actual líder de C4 se puso a cantar unas estrofas de “El León”, histórico tema de la banda grabado en 2003, que nada tiene que ver a las elecciones actuales (vale la pena aclarar).

Sobre la parte final del show, el cantante italo jamaiquino sorprendió con una versión de Bob Marley que no está grabada con su voz: se trata de ‘Get Up Stand Up’, y cuando se trata de Marley ya sabemos lo que genera en el público reggae.

El final fue como el principio, y como suele hacer el cantautor se despidió del escenario dejando a sus músicos con una base brutal de cierre.

Con solos de bajo y guitarra, el Shengen Clan vuelve a demostrar una vez más que se trata de una de las más sólidas agrupaciones del reggae internacional.