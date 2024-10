Paul McCartney brindó su segundo show en nuestro país, tras dos estadios de River Plate completamente colmados.

El ícono de la música mundial tocó gran parte de su discografía, pero también tocó algunos clásicos de los Beatles, que hicieron vibrar a todos los presentes.

Fue el caso de ‘A Hard Day’s night’, ‘Drive my Car’, o 'I’ve just seen a face'; no sin antes no pasar por los inolvidables 'Let it be' y ‘Get back’.

En dos noches con todos los condimentos, donde incluso Sir Paul flameó una bandera Argentina y una bandera del colectivo LGTB, no podía faltar una despedida acorde.

El músico gritó al cielo de Buenos Aires una frase muy argentina que se hizo viral: “Che boludo. Son los más”.