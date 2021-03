Fito Paez Wins Best Latin Rock or Alternative Music Album | 2021 GRAMMYs

"Es increíble para mí. Estoy muy nervioso... No sé qué decir... Los amo. Gracias a todos los miembros de la Academia", dijo Fito en inglés desde el sillón de su casa al enterarse de que se quedó con el premio por su álbum "La conquista del Espacio".

El cantante también pidió que se termine pronto la pandemia. "Estoy totalmente en shock, estoy muy emocionado", admitió con indisimulable alegría.

“Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que a mí respecta. Y me siento infinitamente agradecido, a mis amigos, a mi familia y mis colegas que tanto me aguantan, y a toda la gente que está todo el día conmigo y atendiéndome los trapos. Me siento muy inmenso y lleno de amor", agregó Fito.

Páez competía en la nominación con BajoFondo, por Aura; Cami, por Monstruo; Cultura Profética, por Sobrevolando; y Lido Pimienta, por Miss Colombia.