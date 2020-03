♪♫乌龙 on Twitter

"Yo hago puchero, ella hace puchero; yo hago ravioles, ella hace ravioles" decía la inolvidable China Zorrilla en Esperando a la carroza. Y ésto le cae justo a la sociedad uruguaya: nosotros miramos a Tinelli, ellos miran a Tinelli; nosotros tenemos chetos que hablan con una papa en la boca, ellos tienen chetos que hablan con la papa en la boca.

Y son tan insensibles como los nuestros, no vaya a creer que son distintos. Y si no me cree, escuchelos.