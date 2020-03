Carmela Hontou es una reconocida empresaria de la ropa y de la alta sociedad del Uruguay. Basta con ver el evento donde estuvo con Pampita, la famosa argentina.

Por estos días, todo el Uruguay habla de ella porque concurrió a una fiesta tras regresar de Europa con 41 grados de fiebre y el chat de sus amigas estalló.

“¡Dicen que soy una terrorista que trajo el virus para matar a todo el mundo!”, se defendió durante una entrevista telefónica Hontou.

En Uruguay ya se han reportado seis casos de coronavirus, y Hontou, de 57 años y diseñadora de modas especializada en abrigos de cuero y pieles, está en la mira de muchos.

“Hay muchos amigos que me han decepcionado, por supuesto. ¡La gente es enferma! Me llaman de Europa, de México, de Los Angeles y no pueden creer lo que ven en las redes. ¡Me llaman llorando!‘, dice que le dijeron que dicen que...

La paparazzi que la entrevistó antes de viajar, aterrada