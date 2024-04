Escenas como esta suelen repetirse. Desde países desarrollados, los cuales han sido y siguen siendo los máximos consumidores de materias primas y los mayores emisores de CO2, ponen el grito en el cielo cuando la contaminación puede llegar desde el tercer mundo.

Fue lo que pasó esta semana en la entrevista que la BBC le realizó al presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, a quien intentaron cuestionar por el nuevo desarrollo de explotación petrolera que ese país hará en la costa Atlántica.

"Dejame que te interrumpa ahí", le dijo Ali al periodista inglés Stephen Sackur, "¿Sabés que nosotros tenemos un bosque que tiene la extensión de Inglaterra y Escocia juntos y que almacena 19,5 gigatoneladas de carbono?", preguntó y escaló el tono de su respuesta.

"Este es un bosque con vida que ustedes disfrutan, que el mundo disfruta, por el cual no nos pagan, que ustedes no valoran, del cual ustedes no ven ningún valor, el cual la gente de Guayana ha mantenido con vida", contestó, de nuevo, Ali.

Tras lo cual aclaró: “Incluso, con nuestra gran exploración de petróleo y gas que ahora tenemos, aún seremos neto cero, Guyana aún será neto cero”.

El periodista de la BBC intentó interrumpir al presidente para controvertirle sus palabras, pero este no lo dejó y continuó con su explicación.

El máximo mandatario aseveró que este es el “tipo de hipocresía que hay en todo el mundo”.