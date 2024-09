Este nuevo capítulo comenzó porque la cocinera Jimena Monteverde aseguró que Maru Botana la había echo despedir de América y eso generó algunos que otras personas saltaran a hablar mal de Maru, como Sergio Lapegüe que contó que cuando trabajaba con ella volvía a su casa desganado.

Por eso Maru decidió hacer un descargo y además de asegurar que no le conocía la cara a Jimena, no tuvo mejor idea que hacer referencia a su ex compañera Yanina aunque hablando bien de su hija Lola.

Yanina Latorre, que desafortunadamente tiene demasiado micrófono, aprovechó su espacio en la radio de Majul para asegurar que nadie habla bien de Maru y cada vez que ella dice algo le llegan muchos mensajes contándole cosas pésimas de ella.