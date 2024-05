Netflix suele sorprender a sus suscriptores con el estreno de producciones originales exclusivas para su plataforma. Sin embargo, su catálogo también incluye espacio para algunas películas que disfrutaron de cierto éxito en años anteriores y que, a través del servicio de streaming, tienen la oportunidad de cautivar a un nuevo público.

Una de estas películas es "She’s Out of My League", titulada así en su idioma original, y marcó el debut en la dirección de Jim Field Smith.

Sinopsis de Ni en tus sueños, la película que es de lo más visto en Netflix

La sinopsis oficial describe la película como la típica historia de un chico normal que se enamora de una chica espectacular, pero con un giro inesperado: en esta ocasión, el joven no es rechazado, sino que la joven realmente está interesada en él.

Tráiler de Ni en tus sueños

Reparto de Ni en tus sueños