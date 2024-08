Ocho años después del exitoso estreno de No Respires, su secuela No Respires 2 ha llegado a Netflix. No Respires 2 es significativamente más gore que su predecesora y contiene escenas bastante crueles, no recomendadas para personas nerviosas.

Esta nueva y escalofriante entrega, dirigida por el uruguayo Federico Álvarez, quien se centró en el guión y la producción, se filmó principalmente en Serbia, con exteriores en Michigan.

Sinopsis de No respires 2, la secuela que llegó a Netflix y es lo más elegido para ver

La película se centra en un veterano de guerra, Norman Nordstrom (Stephen Lang), quien regresa como el protagonista de la historia.

Esta vez, no tendrá que proteger su fortuna de los ladrones, sino cuidar de una pequeña niña huérfana tras un devastador incendio.

Tráiler de No respires 2

Reparto de No respires 2