Jorge Rial se refirió al romance del momento entre la China Suárez y Franco Colapinto, luego de que ambos se mostraban juntos en un restaurante de Madrid.

"Yo soy feliz y no jodo a nadie", manifestó la actriz en sus redes sociales acerca de este romance que no sabemos cuándo tendrá fecha de vencimiento.

En este caso, el conductor de Argenzuela fue consultado al respecto y su respuesta fue contundente: “Banco este romance”.

Rial se preguntó: “¿Cómo le decís que no a la China?”, y afirmó: “Se debió haber criado cascándose con la China Suárez”.

Pero sus dichos graciosos no terminaban ahí: “Si me sigue en Instagram me vuelvo loco”.