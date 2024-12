La relación entre Wanda Nara y L-Gante no deja de provocar polémicas y revuelo mediático, mientras la conductora mantiene un enfretamiento público con su ex pareja, Mauro Icardi.

Tras regresar de Chile, Rafa Juli, cronista de Intrusos fue hasta Aeroparque con la intención de entrevistarlos. Sin embargo, el intercambio entre el notero y la pareja no terminó de la mejor manera.

Ante la insistencia del periodista y el silencio de Wanda Nara, el referente de la cumbia 420 se mostró molesto y cuestionó al movilero con un polémico comentario: "Si fueses un insecto, ¿cuál serías?".

"Yo no te ofendo a vos, a vos te ofendió Mauro Icardi y vos me estás ofendiendo a mí. Me parece que no es muy 'elegante' lo tuyo. A pesar de que tenés ese nombre", retrucó el cronista. Y remató: "Es una mala educación de tu parte. Me da la impresión de que sos un maleducado, Elián".