Durante años, la diva de los almuerzos encabezó su ciclo desde el Hotel Costa Galana con todo tipo de invitados, pero este verano no tuvo aire y tampoco tuvo problemas en expresar su indignación.

En un evento en la ciudad de Mar del Plata, Mirtha Legrand no dejó dudas sobre su opinión: “Durante muchos años hice los almuerzos desde acá con muchísimo éxito y no se por qué mierda no se hacen”.

Lo cierto es que durante el último año Mirtha Legrand empezó a dar su opinión en ciertos temas que llamaron la atención y ahora es un poco más querida por los que antes no la podían ni ver.