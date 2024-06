Este no parece ser el año de Marcelo Tinelli, quien claramente ha perdido su toque para hacer contenido televisivo. Tan es así que la entrevista que le hizo a Lionel Messi y de la cual el conductor parecía el protagonista fue la de peor rating en la historia de las entrevistas de Messi, incluso por debajo de algunas que le hicieron por streaming.

Ante este panorama Mario Pergolini hizo leña del árbol caído y se burló de su ex contrincante televisivo que no supo, no pudo o no quiso adaptarse a los nuevos tiempos.

Lo cierto es que Tinelli sigue transmitiendo su viaje por los Estados Unidos con su primo El Tirri, pero lo que hacen es malo hasta para Instagram lo que quedó demostrado cuando le levantaron el programa del canal del que se supone es director de programación.