Fue de esos apoyos inesperados, sorprendentes, porque pocos imaginaban que ‘La Chipi’ iba a defender tan firmemente a Pampita, después de los comentarios que se sucedieron a partir de las declaraciones de Benjamín Vicuña.

La panelista de Duro no se metió de lleno en la interna familiar que involucra a Pampita, Vicuña y la China Suárez, pero no dudó en sostener que desde que los dos primeros no están juntos, ella "creció exponencialmente".