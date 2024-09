Luciana Rubinska presentó a su novio Juan Capurso con el decimotercer episodio de ‘Viva el Amor’: un segmento donde las parejas se someten a una especie de careo sobre la relación.

La pareja se conoció hace dos años y medio en ESPN, donde ella conducía y él era uno de los jefes técnicos y la relación pasó a otro nivel.

Ambos fueron noticia porque muchos se enfocaron con sorpresa sobre la gran diferencia de edad entre ambos, que es de 14 años. Pero parece que a ellos no les genera ningún problema.

A la pregunta de cuándo consideró que era el amor de su vida, Rubinska respondió: “Fue cuando hacía poquito que nos conocíamos, y yo te dije ‘che, ¿a vos no te hace un toque de ruido el tema de la diferencia de edad?’, y me diste a entender que vos en la vida ibas para adelante, que no le diste ningún tipo de importancia”.