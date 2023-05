"Vieron que yo, cual popstar, uso mucho pelo falso. Me pongo unas coletas gigantes, me pongo unas trenzas gigantes. Me pongo mucho pelo. Entonces, tengo una coleta gigante y voy al encuentro de un chico", arrancó Lali Espósito mientras las anfitrionas del podcast se tentaban.

De allí en más la cantante y actriz desplegó toda su gracia para desarrollar una muy divertida historia sobre lo que le ocurrió la vez en que la peluca le jugó una mala pasada.