Majo Martino no pudo contener las lágrimas al hablar del caso de su hermano, acusado de violación, y salió a defenderlo con uñas y dientes en el programa de Carmen Barbieri.

“Esto pasó en noviembre de 2022, yo sé quién es mi hermano, y no lo defendería solamente por el hecho de ser mi hermano. Si yo fuera consciente que él pudo haber hecho eso, sería la primera en agarrarlo y que tenga que pagar por lo que hizo”, dijo la panelista, visiblemente quebrada.

“Yo sé cómo es mi hermano, yo me crié con él, mi mamá, mi papá, la educación que nos dieron, mi hermano mayor es el que me cuida, el que me aconseja, el que todo, el que me protege… Perdón, pero se me mezclan las cosas. Y no estoy defendiendo lo indefendible, al contrario, me parece re injusto lo que está atravesando mi hermano”, siguió Majo.

El tema fue abordado en el programa de Carmen después de que Juan Martino rompiera el silencio por primera vez después de la fuerte denuncia en su contra.