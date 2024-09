La sorpresiva declaración de Juan Otero se dio durante el streaming de Telefé donde el hijo de Florencia Peña no se guardó su opinión sobre Fernanda Iglesias.

No se sabe bien el origen de la mala onda de Otero con Iglesias pero dejó en claro que le parece bruta para comunicar, que habla sin saber y cuenta cosa que no tiene por qué decirlas porque no le cree nada. Y acto seguido hizo una referencia sobre la opinión de Fernanda Iglesias sobre su madre.

De todos modos la nota la dio el inefable diputado Fernando Iglesias que se hizo cargo como si estuvieran hablando de él.