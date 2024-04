Josefina Pouso contó detalles de la cita que tuvo con Daniel Osvaldo y lo fulminó: "Es un pelotudo"

El encuentro entre Josefina Pouso y Daniel Osvaldo no solo no tuvo un final feliz, sino que no pudo prosperar más allá de una cita y una cerveza. Así aclaró al recordar la anécdota la panelista y periodista desde su programa de radio.

“A Daniel Osvaldo lo conozco cuando Franco (Zuculini) viene a Buenos Aires en uno de sus viajes, a visitar a la familia, y me dice ‘che, amiga, te tengo a alguien para presentar’”, comenzó a narrar Pouso.

"Fuimos a un bar a tomar una cerveza y no, no, no. No prosperó”, agregó como avergonzada de aquel momento y por eso mismo dejó en claro no pasó absolutamente nada entre ella y el exfutbolista de Boca Juniors.

“¿Hubo pico?”, le preguntó uno de sus compañeros. “No, me tomé solo una cerveza, chicos”, remarcó. Ante la insistencia de los otros participantes del programa para que describa o cuenta más detalles de los sucedido, aclaró: "Es un pelotudo”.

Y luego cerró: “Yo estoy para más, mi amor”.