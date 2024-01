Jey Mammon reapareció en los medios con una entrevista a ‘Socios del espectáculo’ por ElTrece, donde contó cómo le está yendo en la temporada, pero no pude evitar referirse a la denuncia de abuso contra menores que tuvo.

"Hace 9 meses que no me subía a un escenario, imaginate lo que es subirse a un escenario después de tanto tiempo, a mí me generaba mucha ansiedad eso, entre otras cosas. Lo de la recepción de la gente no me generaba dudas, porque yo sabía que había mucha gente que me estaba esperando, como que había una expectativa. Una vez que pisé el escenario se me fue la ansiedad"

"Estoy sintiendo una especie de compensación... Cada vez que me encuentro con alguien, no solo en el teatro sino en la calle, y con cada persona no es solo la foto, siempre atrás de la foto viene una charla. Hay gente que se acerca y se pone a llorar... estas cosas me están pasando. O que me dicen 'sufrí mucho por vos, recé por vos', gente de todo el país. Me están pasando cosas muy fuertes, muy hermosas, que antes eran mensajes en las redes".

“Hay mucha gente que me pidió disculpas, fue en privado, y me ha pasado de gente que no es del medio también, que me han escrito ‘me dejé llevar por los medios’”.

"Yo tuve algunas personas que estuvieron cerca mío desde el vamos, Gustavo Sofovich es uno, Flor Peña es otra. Flor siempre me dijo 'no te tomes nada personal', porque hay gente que se puede haber dejado llevar por algunas cuestiones. Entonces, yo estoy sanando".

