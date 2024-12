Si bien sus últimas apariciones en Luzu TV generaron revuelo y polémica, Guido Süller ahora rompió el silencio sobre su salida del canal de stream y lanzó duras críticas contra sus excompañeros del programa "Patria y Familia".

Todo comenzó cuando destacó la actitud de Dalma Maradona, quien le ofreció sumarse a su ciclo: “Me encanta ella porque es re sana”, dijo y ahí nomás apuntó contra los integrantes de Luzu TV.

“No me gusta ir a una reunión y que estén todos drogados. No voy a nombrar a nadie, pero a mí no me gusta ir a un lugar donde las personas no están en sus cabales, ¿entendés?”, que habló y me dicen ‘Viva Perón’", indicó.

“Todo una gran falsedad”, aseguró sobre ese ambiente. Y luego tuvo fuertes expresiones sobre Ana Espósito, la hermana de la cantante Lali: “Que ser oscuro”.