“Está pasado, no da” fue la contundente respuesta de Florencia Peña cuando le preguntaron sobre la decisión del Telefé de reponer un programa de humor de otra época donde muchos de sus chistes hoy no sólo no generan gracia sino que hasta pueden ser ofensivos.

"Quiero aclarar que adoro trabajar con Guille, creo que soy de las actrices con las que más compartió proyectos. Aprendí muchísimo a su lado y siempre me divierto cuando coincidimos. Cuando volvimos al Gran Rex con Casados con hijos, fue una fiesta", aclaró la actriz.

Sin embargo, consideró que el programa no debería estar en pantalla en la actualidad: "El humor está ligado a su tiempo. Hay cosas que en su momento hacían reír y hoy ya no funcionan igual. Si ves a Olmedo ahora, muchas de sus escenas ya no te generan lo mismo", sostuvo.

La decisión del canal es claramente comercial. Reponer el programa no le genera el costo significativo que representaría hacer una apuesta a la ficción nacional e invertir en hacer un nuevo programa, pero el resultado de esta decisión aún está por verse.