Juliana Scaglione no ganó Gran Hermano pero fue una de las participantes más polémicas y algunos le auguraban un futuro en los medios.

A principios de diciembre comienza una nueva edición del programa, habrá nuevos participantes de los que se encargarán los medios y el presunto éxito de ‘Furia’ quedó en el camino, ya que no logró hacer nada interesante y cuando se sumó al stream de Alex Caniggia, levantaron el programa.

Ahora, en su último intento, se quiso lanzar como cantante pero lo cierto es que no le da la voz y el tema elegido no solo no tiene rima ni tempo ni melodía sino que su interpretación tampoco ayuda. En teoría el tema está dedicado a Big Apple, otro de los participantes que si canta y tiene cierto éxito en las redes.