Se difundió un audio de Flavio Mendoza que dio a conocer el canal Cronica, entre otros medios, en el que el empresario teatral insulta a sus empleados.

“Entonces callate la boca, si vos no lo resolviste con él el tema de las pu... pantallas es un problema de ustedes, del área de ustedes”, arranca diciendo el artista.

Luego agrega: “Mínimamente, se tienen que juntar y decir ‘¿Quién baja la luz? No lo tengo. Ok, cuando lo tengas me ocupo con vos’”. Y agrega: “Ay chicos por favor. Son unos p... de mierda. Vos sabés que yo soy p..., que chupo p..., pero no soy p... como ustedes”.

Para finalizar, subiendo al tono, concluye: “Vos no se lo decís en la cara como me lo decís a mí. Son todos unos extranjeros de m..., maricones de mierda todos. Ninguno se hace cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Háganse cargo sino levanto este show de mierda. Me estreso, no tengo ganas de estar en esto. Yo tenía que tener un año sabático, no hacer esta m... con gente de m...”.