Después del lanzamiento de "Alexander: The Making of a God", Netflix presenta otro documental. Se trata de Einstein y la bomba (Einstein and the Bomb en inglés), que utiliza imágenes de archivo y las propias palabras de uno de los grandes pensadores del siglo XX para explorar la mente de un genio atormentado.

¿Qué ocurrió después de que Einstein escapara de la Alemania nazi? Así de directo es el planteamiento inicial de este film atrapante.

Sinopsis de Einstein y la bomba, el nuevo documental de Netflix relacionado a Oppenheimer

La descripción oficial cuenta lo siguiente: es 1933 y Albert Einstein, el científico más famoso del mundo, está huyendo. Temiendo por su vida, no le queda más remedio que abandonar alemania, mientras Hitler toma el poder.

Einstein debe encontrar un lugar donde esconderse de la amenaza muy real de los asesinos nazis. Pero, ¿dónde desaparece de la vista una celebridad mundial? Un momento y un lugar que marcarán un punto de inflexión en su vida, que en última instancia definirá su relación con el más poderoso de todos los inventos: la bomba atómica”.

Tráiler de Einstein y la bomba

Reparto de Einstein y la bomba