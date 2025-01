Apr⁠⁠⁠⁠⁠Ap

Florencia Peña bridó una nota a Puro Show y vivió un momento de tensión cuando la periodista Fernanda Iglesia recordó sus visitas a la Quinta de Olivos y la comparó con Tamara Pettinato, que fue noticia por sus visitas al despacho del entonces presidente Alberto Fernández.

Es un pensamiento totalmente machista lo que estás diciendo. Es tremendo lo que estás diciendo", fue la respuesta de Flor. "No, no es tremendo", retrucó Fernanda.

La actriz señaló a ella la señalaron por haber ido a Olivos y no a los directivos de medios que también se reunieron con Alberto Fernández. "¿Pero qué estás queriendo decir? ¿Que porque yo soy mujer me lo fui a fif... y el hombre que fue lo hizo para tener una charla? Eso es un pensamiento retrógrado al que no nos tenemos que subir. Todo lo contrario, lo tenemos que hablar", planteó.

"Tamara Pettinato nunca explicó por qué fue y terminó cancelada...", argumentó Fernanda. "Bueno, pero Tamara Pettinato no es Florencia Peña. Yo no estoy en ningún video. ¿Vos estás pensando lo que estás diciendo?", contestó Flor.