La cinta "The Kitchen" se presenta como una fascinante opción dentro del repertorio de Netflix para aquellos espectadores que buscan sumergirse en un drama de ciencia ficción ambientado en un futuro distópico.

Daniel Kaluuya, reconocido por sus papeles destacados en "Get Out" y su premiada actuación en "Judas and the Black Messiah", no solo asume un rol protagónico en esta película, sino que también se aventura en la dirección, añadiendo un elemento clave a su versatilidad artística.

Sinopsis de The Kitchen, el estreno de Netflix que alcanzó el Top 10

Según la sinopsis oficial, la trama de la película se desenvuelve en el Londres del año 2040. En este contexto, el aumento de los costos de vivienda, la automatización laboral y la eliminación del Estado de Bienestar han transformado la ciudad en el dominio de los multimillonarios, relegando a las clases más desfavorecidas a barrios marginales como The Kitchen.

El personaje central, Izi (interpretado por Kane Robinson), es un exladrón que busca reorientar su vida. Sin embargo, cuando su hijo pequeño se ve afectado por una enfermedad devastadora, se ve obligado a participar en un atraco que tendrá repercusiones significativas en la vida de todos los habitantes del lugar.

Tráiler de The Kitchen

Reparto de The Kitchen