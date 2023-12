Un gran debate se armó en el programa de C5N tras las declaraciones de Gustavo Sofovich, quién decidió que Marcela Tinayre no continúe como conductora de Polémica en el Bar.

“Quiero que vuelva el espíritu de mi padre”, expresó el productor televisivo ante la consulta por la continuidad de la hija de Mirtha.

A María Fernanda Callejón la sorprendió porque, según comentó en DDD, en el pasado tenían una gran relación que ahora parece estar quebrada.

"Ya no me hacía más feliz trabajar con Marcela y no me arrepiento de que ella haya estado al frente del programa en un aniversario tan importante. Pero hoy quiero volver al programa con la esencia que creó mi papá”, expresó Sofovich a Teleshow.