Así reaccionó la China Suárez tras la declaración de amor de Rusherking en la tele

Rusherking aprovechó su presencia en el ciclo PH, Podemos hablar, y cuando Andy Kusnetzoff preguntó si alguno de los invitados estaba atravesando por un buen momento en el amor, él lo confirmó con un paso al frente.

De esta forma, el trapero oriundo de Santiago del Estero, sorprendió al contar de manera detallada su relación con Eugenia La China Suárez.

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló.

Después de esa intervención en la tele, la reacción de la actriz apareció a través de las redes sociales con una foto de ellos dos juntos: