Juan Etchegoyen aseguró: “A mí me confirman que tienen un romance. Esto me lo confirman desde el entorno de él. Es la pareja de Jésica Cirio y Momo. Me confirman que Jésica Cirio y Momo están en una relación ya formal”.

Hace un par de días Jésica utilizó sus redes sociales para confirmar que se había separado de Martín Insaurralde y al parecer hace un tiempo que habría comenzado una relación con el streamer que ahora sale a la luz.

Desde hace 7 meses la ex de Insaurralde anunció el lanzamiento del canal de streaming junto a Momo. A partir de entonces, estuvo viajando por diferentes ciudades del mundo junto a quién sería su nueva pareja.