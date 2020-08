Maluma reabrió su cuenta de Instagram y lo hizo anunciando un vivo ante la expectativa que se armó por el rumor de Neymar: "Hay muchas cosas que aclarar".



"No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien. Cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún problema con él. Me siento muy agradecido con él y todo el equipo del PSG por poner esa canción -Hawai- después del partido" fue el descargo del colombiano.



Y Maluma también despejó dudas con respecto a la canción 'Hawai', que se suponía que estaba inspirada en su exnovia Natalia Barulich: "Jamás me inspiré en una relación que pasó, nunca fue inspirada en un acontecimiento de mi vida. Yo sé que muchos de ustedes querían que eso pasara, pero no es así. Terminé mi última relación tranquilo y feliz".



Y terminó: "Con Neymar no tengo problemas, Soy muy pacífico. No me gustan los problemas. A mí no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentamos con todos los poderes, sin miedo. Le deseo todo el éxito, es un crack".