Fue así: a Ricardo Darín lo asaltó un periodista en la puerta de una pizzería en Uruguay y en un breve diálogo contó que consiguió la nacionalidad uruguaya. Ese audio lo reprodujo Ulises Jaitt en su programa de Radio Ensamble. Hay quienes entendieron que el actor se va a vivir a Uruguay, a lo Susana Giménez u otras personalidades.

Pero no. Entonces Ricardo salió a aclarar en sus redes cómo fue y escribió esto: "Perdon por la molestia , solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningun lado, que no sea mi Casa . Sigo pagando impuestos en Mi Pais , como lo hago desde hace 50 AÑOS.Odiadores a dormir , es tarde".

Y las redes reaccionaron: