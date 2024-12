Hace unos día la actriz y modelo Eugenia "China" Suárez demandó al youtuber Martín Cirio, tras reaccionar al encuentro entre ella y Franco Colapinto con comentarios despectivos.

En ese marco, durante su participación en el ciclo On The Record que conduce Iván Schargrodsky, el influencer fue consultado sobre ese tema y su polémicos dichos.

"No voy a pedir disculpas por algo que no hice", respondió Cirio y agregó: "No hubo búsqueda de ofensa, fue desde el humor".

Luego, ante la repregunta del conductor, el invitado lanzó: “Sos duro, Iván”.