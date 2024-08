Un momento bastante desopilante y gracioso se dio en el programa que conduce Darío Barassi en el Trece, a través de la respuesta de un participante.

En el programa pusieron la canción de Manu Chao llamada “Me gustas tú”, cuya letra dice: “Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú”.

Por eso dejaron incompleta la parte de “los aviones” para que el muchacho adivine qué decía la letra, y su respuesta hizo estallar a todos de risa, sobre todo al conductor.

“Las ancianas”, esbozó el joven, a lo que Barassi no pudo contener la risa y la maldad: “Me gustan las ancianas me gustas tú”, comentó entre carcajadas, para lo que sin duda fue el segmento televisivo del día.