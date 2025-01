El Gobierno nacional, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó que un grupo de jubilados quedarán excluidos y no gozarán de un beneficio durante este 2025.

El mismo estaba orientado principalmente a mujeres de 60 años y hombres de 65 años quienes tenían la posibilidad de regularizar los aportes faltantes hasta el 2008 inclusive para poder realizar el trámite de jubilación. Al mismo tiempo, estaba disponible para trabajdores de 50 años con menos de 20 de aportes. Conocé los detalles y qué sucede a partir de ahora.

Qué jubilados no recibirán el beneficio de ANSES en 2025

El Gobierno nacional informó que no extenderá la moratoria previsional, por lo tanto, las personas que cuenten con la edad para jubilarse pero no hayan acumulado los 30 años de aportes requeridos, no podrán acceder al “Plan de pago de deuda previsional”. Este programa permite a los argentinos acceder a una jubilación mínima.

El régimen que se encontraba vigente era una alternativa especial para que las personas con edad de jubilarse, pudieran incorporarse al sistema previsional, incluso era un beneficio para aquellos que -por diferentes motivos- no contaban con los 30 años de aportes que ANSES exige para tramitar la jubilación.

En estos casos, los que cuenten con la edad para jubilarse, podrán optar por una plan de cuotas para completar los requisitos necesarios y acceder a la jubilación.

Cuándo termina la moratoria provisional 2024 de ANSES

La moratoria previsional vence el próximo 25 de marzo y, desde el Gobierno nacional, confirmaron que no se extenderá. Por lo tanto, los adultos mayores perderán la posibilidad de acceder a la jubilación mediante este programa.

Al derogarse esta medida, los mayores de 65 años podrán optar por otra alternativa: la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Sin embargo, es importante subrayar que perderán el derecho a acceder a la pensión por viudez.

En cuanto al monto, la PUAM representa un ingreso equivalente al 80% de la jubilación mínima que en enero del 2025 será de $212.684. Al mismo tiempo, los que acceden a esta prestación contarán con cobertura médica y servicios garantizados por el PAMI.