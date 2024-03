Según informaron desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), las inscripciones de este año para las Becas Progresar comenzaron el 1 de marzo y estarán abiertas hasta el 31 del mismo mes. La ayuda es actualmente de $20.000 por mes.

Aquellos que cuenten con los requisitos podrán acceder desde una cuenta bancaria y recibirán una tarjeta de debito para poder realizar compras o retirar el dinero desde un cajero automático.

Cuáles son los requisitos para cobrar las Becas Progresar de ANSES en marzo 2024

Las personas que no continúen con sus estudios, o bien no sean alumnos regulares, no podrán inscribirse a las Becas Progresar. Quienes, si cumplan con estos lineamientos, deberán tener en cuenta las siguientes pautas:

Ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco (5) años en el país;

Ser alumna/o regular de una institución educativa;

Tener entre diecisiete (17) y veinticuatro (24) años de edad cumplidos; Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta treinta (30) años;

Estudiantes de enfermería sin límite de edad,

Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Cómo saber si cobro la Beca Progresar de ANSES en marzo 2024

Los beneficiarios tendrán la posibilidad de corroborar si perciben o no el monto de las Becas Progresar, dependiente de la Secretaría de Educación, a través de estos pasos:

Ingresar a este link

Indicar el número de CUIL o prestación

Luego, presionar en "Consultar"

Por último, se informará la fecha de cobro

Cuáles son las líneas de Progresar de ANSES

De acuerdo a la información que brinda ANSES, existen cuatro líneas de las Becas Progresar. Cada una de ellas, cuenta con un rango de edad y especificaciones para cada uno de los alumnos:

Progresar Trabajo: destino a personas, de entre 18 a 24 años y extendido a quienes tengan 40 años (sin empleo formal registrado) que hagan cursos de formación profesional.

Progresar Obligatorio: para estudiantes, de entre 16 y 17 años, del nivel primario o secundario.

Progresar Superior: para estudiantes, de entre 17 a 24 años y se extiende a quienes tengan 30 años, del nivel terciario o universitario.

Progresar Enfermería: para personas de 17 años, sin límite de edad, que cursen la carrera de enfermería en el nivel terciario o universitario.

Cuándo cobro las Becas Progresar ANSES en marzo 2024