La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses) comenzará a pagar a los jubilados y pensionados sus haberes correspondientes.

Este viernes, se confirmó el pago del bono de $70.000 y el aumento que se comenzará a pagar el 17 de abril.

Qué monto cobran los jubilados de ANSES en abril 2024 con el aumento

El Gobierno nacional anunció un doble aumento para jubilados y pensionados:

Un 12,5% para reforzar los ingresos.

Un 13,2% por la inflación de febrero.

Ambos se pagan con los haberes de abril a partir del día 17.

Qué jubilados no recibirán el extra de ANSES en abril 2024

Por otro lado, los jubilados que tienen 30 años de aportes deben cobrar lo equivalente al 82% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Entonces, aquellas personas que no realizaron aportes durante el tiempo establecido accediendo a la jubilación a través de la moratoria previsional, no podrán acceder al extra del SMVM que abona Anses.

A pesar de que el salario básico se establezca en $202.800 por mes, las jubilaciones básicas permanecen por encima del porcentaje que requiere complementarse. No obstante, en caso de futuros aumentos, aquellos que no hayan completado sus aportes no podrán beneficiarse del suplemento adicional.

Qué jubilados cobran el bono de $70.000 de ANSES

El bono de $70.000 se pagará a todos los jubilados que cobran un haber mínimo. En este caso no es necesario haber realizado los 30 años de aportes.

También cobrarán un monto variable aquellos jubilados que acceden a más de un haber mínimo: