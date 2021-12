No será tapa de los diarios pero las exportaciones argentinas crecieron un 37% interanual, lo que equivale al nivel más alto desde 2012, con un total de U$S 6164 millones.

Eso consta en el Informe de Comercio Exterior que publica la Cancillería Argentina, a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI).

Según los datos de la AAICI, el sector automotor mostró el mejor desempeño exportador en los últimos 8 años y las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzaron un tope máximo histórico para noviembre, indica el comunicado. Brasil fue el mayor destino de las exportaciones argentinas y representó un 19,6% del total.

Al respecto, el canciller Santiago Cafiero señaló que "el destacado crecimiento de las exportaciones es una muestra clara y concreta de la recuperación económica en las diferentes actividades que está viviendo la Argentina", y destacó: "Para que el país crezca es necesario que aumenten las exportaciones. Tenemos un potencial enorme para seguir en este sendero".

De acuerdo con el informe del Palacio San Martín, en noviembre, las importaciones totalizaron U$S 5.767 millones y el superávit comercial alcanzó los U$S 397 millones en el mes y U$S 14,3 mil millones, en 2021.

En 11 meses de 2021, las exportaciones totalizaron U$S 71,3 mil millones, con un crecimiento del 38,9% respecto del mismo período en 2020 y un 19,4% respecto de 2019.

Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario alcanzaron en noviembre U$S 2.458 millones, en tanto los Productos Primarios mostraron ventas por U$S 1.323 millones, el segundo registro histórico más alto, después de noviembre de 2019.

Las exportaciones de automóviles y vehículos comerciales livianos llegaron a las 32.513 unidades vendidas, el nivel más alto desde noviembre de 2014, mostrando así un sostenido sendero de recuperación.

Brasil, Chile, India, Estados Unidos y China fueron los principales destinos del comercio exterior, acumulando el 45% del total.

El mayor crecimiento porcentual interanual dentro de los Servicios Basados en el Conocimiento lo presentaron los servicios personales, culturales y recreativos, que con exportaciones por U$S 105 millones y un crecimiento del 60%.