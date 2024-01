A pocos días de conocerse la inflación de diciembre, que superó el 25%, el exMinistro de Economía, Martín Guzmán, expresó su preocupación por el modelo que pretende imponer el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones a CNN Radio, Guzmán asegur que “el 25% de inflación no es para terminar en andas”

"Este gobierno lo que está haciendo es concentrar los costos de todo ajuste en la clase media, en la población informal y en la población jubilada. No veo un recorte sobre la casta”, agregó en un tramo de la entrevista.

"Si no se resuelve el conflicto distributivo, no se puede bajar la inflación" ya que no se va a recortar "el nivel de precios" sino “las cantidades que se producen y el empleo que se genera", indicó. “El ajuste es por recesión”, remarcó.