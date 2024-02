Mientras el presidente Javier Milei sigue con sus ataques con figuras de la cultura, al mismo tiempo sostiene sus plíticas de ajuste que además de generar una fuerte crisis, también provoca críticas desde distintos sectores.

Y las medidas del presidente libertario ya no solo son cuestionadas por sectores de la oposición, sino también de quienes acompañan lo asesoraron hasta que se concretó su llegada al poder. Uno de ellos, Carlos Rodríguez, economista liberal y exasesor del presidente Javier Milei, no tuvo filtros y fulminó el programa de Milei en LN+

“Hubo una devaluación del 118 por ciento los precios subieron a lo bestia. El sector financiero está bailando en dos patas arriba d la mesa, festejando con champán”, aseguró Rodríguez ante Eduardo Feinmann.

"El que no está festejando…es la gente, no han subido sueldos, jubilaciones y los precios subieron 50% en 2 meses", agregó.