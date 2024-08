Más allá de lo que hubiera podido aportar desde su experiencia, Fausto Spotorno fue removido de su cargo de asesor presidencial cuando consideró públicamente que un anuncio de Luis ‘Toto’ Caputo había quedado corto para los mercados.

Ahora que ya no está vinculado con el Gobierno Spotorno se siente libre de opinar y aseguró que la supuesta mejora en el poder adquisitivo fue absorbida por el brutal aumento de tarifas y que si bien la inflación se ha desacelerado en los últimos meses está estancada.

Para el economista, si bien los efectos no son notorios para la población consideró que “al menos no estamos empeorando” y aclaró que el supuesto crecimiento de la actividad económica es sólo en algunos sectores y no en la economía en general.