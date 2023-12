“Otro mito que hay que derribar es ese que dice que cuando fue presidente Hipólito Irigoyen, Argentina tenía buenos números de la macroeconomía”, así arranca el esclarecedor informe de Pablo Tigani.

En su segmento “Derribando Mitos”, Tigani se refirió a la situación del país durante el gobierno de Hipólito Irigoyen: “La Argentina hoy está arriba del 70%, en esa época el consumo era de solamente del 60% del PBI, del cual aproximadamente el 88% lo consumía un pequeño grupo, una poca cantidad de gente”.

Y agregó luego: “el gasto público era solo del 13.5%, o sea que como número macroeconomico era muy bueno pero porque no había jubilaciones, no había beneficios sociales, hospitales, no había nada”.

Tal como estamos acostumbrados en esta sección, se vuelve a derribar otro mito de la política Argentina para conocer mucho más nuestro pasado y así entender el presente.