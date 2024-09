El Gobierno Nacional, mediante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), está realizando rigurosas auditorías sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, lo que provocará la cancelación de entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses.

Esta acción se implementa luego de identificar irregularidades en la asignación de dichas pensiones, con el propósito de asegurar que solo quienes cumplan los requisitos continúen recibiendo el respaldo del Estado.

De qué se trata la Pensión por Invalidez Laboral de ANSES

Están dirigidas a quienes, por motivos de salud o situación de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Para obtener este beneficio, es necesario cumplir con requisitos estrictos, como no recibir otras ayudas del Estado, no tener empleo formal, y demostrar ingresos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Por qué te pueden dar de baja la Pensión por Invalidez Laboral de ANSES

Las decisiones de suspensión están basadas en la identificación de irregularidades en la concesión de estas pensiones, principalmente durante gestiones anteriores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran la presentación de documentación médica falsificada y el uso de radiografías repetidas en múltiples expedientes.

Quiénes no seguirán en el beneficio de la Pensión por Invalidez Laboral de ANSES

Los principales afectados por la suspensión del beneficio serán aquellas personas que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. Otros beneficiarios cuentan con empleo formal, lo que es incompatible con el cobro de una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral.

Qué requisitos debés cumplir para acceder a la Pensión por Invalidez Laboral de ANSES

Los requisitos para poder acceder son los siguientes: