La Certificación Negativa es uno de los documentos más relevantes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este comprobante es crucial para acreditar la ausencia de registros de una persona en diversos ámbitos laborales y de asistencia social dentro del sistema previsional del país.

El propósito de este trámite es certificar que la persona no tiene ninguna declaración jurada ni ingresos registrados como monotributista, autónomo o trabajador doméstico.

Cómo pedir la Certificación Negativa de ANSES

Esta documentación puede tramitarse a través de la web de ANSES o mediante la app MI ANSES.

Para obtenerla mediante la web, solo se debe ingresar el CUIL y el período a consultar. En el caso de hacerlo por la app, además del CUIL, se debe utilizar la Clave de la Seguridad Social. Esta constancia no requiere sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.

Qué dice la Certificación Negativa de ANSES

Este documento es útil para demostrar que, en los últimos seis meses, la persona no ha tenido cobertura de obra social, no ha realizado aportes como trabajador en relación de dependencia o en el servicio doméstico, no ha recibido transferencias como autónomo o monotributista, y no percibe prestaciones de ANSES ni participa en programas sociales.