Desde Conarcoop denuncian que las empresas cooperativas no fueron incluidas en el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo (Repro), a pesar de que en su mayoría están cerradas y viviendo un momento extremadamente crítico. Conarcoop presentó una nota al Ministerio de Trabajo, por este tema.

Ramiro Martínez, presidente de la Confederación que agrupa a 12.500 trabajadores autogestionados de 16 provincias, señaló que “existe un acto discriminatorio por el cual las cooperativas de trabajo, solo por tener un formato jurídico diferente al de las empresas con fines de lucro, no fuimos incluidas ni mencionadas en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (REPRO), incluido en el DNU 332/2020”.

Dicho programa asiste a las Pymes y grandes empresas en el pago de parte o la totalidad de los salarios, en el caso de verse afectadas por la crisis del coronavirus. Sin embargo, las cooperativas, que en su gran mayoría han debido cerrar sus puertas en las últimas semanas por el aislamiento preventivo, al no tener contratos de trabajo, dada su conformación jurídica, no reciben este beneficio ni tampoco el bono de emergencia de 10.000 pesos.

En el mismo sentido, la organización explicó que ninguna de las asistencias financieras a través del sistema bancario, lanzadas por el Estado desde el comienzo de la crisis por el coronavirus, contempla al cooperativismo de trabajo, hoy los bancos sólo prestan líneas para el pago de sueldos de empleados en relación de dependencia.

Por este motivo, Conarcoop envió en los últimos días una carta al Ministro de Trabajo, Oscar Moroni. “Saludamos la promulgación del DNU 332/20 que crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectados por la emergencia sanitaria, aunque nos preocupa la nula mención de las empresas cooperativas vinculadas a la producción y que quedamos comprendidas en el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” dictado por el DNU 297/20”, señala la misiva.

Allí se explica que los trabajadores asociados a las Cooperativas de Trabajo no están comprendidos en las generales de las Leyes No 24.744 de Contrato de Trabajo y N° 14.250 (texto ordenado 2004) de Convenciones. Al ser una relación de tipo asociativa amparada en la ley 20.337, les da el carácter de sujetos de derecho como trabajadores que autogestionan su propia empresa. “Es por ello que entendemos que debe ser subsanada una omisión que, a nuestro criterio, no se corresponde con el espíritu del Decreto 332/20”, detalla la carta.

“Lo que solicitamos es una igualación con el Repro que se lo otorgó a Pymes, de tal manera que podamos, frente a esta situación de crisis y falta de trabajo, dar respuesta y sustento económico a más de 230 cooperativas y 8000 familias que dependen de ellas”, dijo Ramiro Martínez, presidente de Conarcoop.

A su vez, la entidad pidió que se revisaran los montos asignados a Línea 1, un programa por el cual se le otorga a cada asociado de las cooperativas afectadas por la crisis un monto de retiro mensual suplementario. “Ese monto, que es fijo por asociado, quedó hoy muy desactualizado, y es muy inferior al respaldo que, a través de Repro, el Estado le brinda a las empresas afectadas por la crisis”, finalizó Martínez.