El Gobierno Nacional decidió suprimir el registro de abogados y gestores de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para la gestión de jubilaciones, lo que ha provocado diversas reacciones entre los especialistas.

Este registro exigía que los abogados estuvieran registrados para poder tramitar expedientes ante la ANSES, lo que en ocasiones provocaba retrasos en algunos procesos.

Cómo es el cambio en el registro de abogados en ANSES para tramitar jubilaciones

El abogado previsionalista Adrián Tróccoli opinó que la decisión del gobierno de eliminar el registro de abogados y gestores del ANSES para tramitar jubilaciones es "más bien neutral" y que llega "un poco tarde". El especialista explicó que cualquier jubilado puede realizar trámites en ANSES sin necesidad de contar con un abogado, aunque siempre ha sido posible optar por la representación legal.

El letrado señaló que el sistema anterior era "burocrático" y resultaba "molesto para los abogados", aunque no afectaba directamente a los jubilados. "El problema era para el abogado, no para el jubilado", afirmó. También destacó que algunos errores recurrentes en ANSES complican los trámites, lo que puede resultar problemático para quienes no cuentan con el asesoramiento adecuado.

En cuanto a los tiempos de tramitación, Tróccoli mencionó que en algunas oficinas los turnos son escasos, mientras que en otras hay muchos, lo que puede alargar los procesos. Comentó que "para un trámite común, el 90% se resuelve en tres a cuatro meses", aunque los casos más complejos pueden extenderse hasta dos años.