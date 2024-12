En diciembre, los Vouchers Educativos que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no serán abonados a aquellos beneficiarios que no hayan obtenido la aprobación del gobierno de Javier Milei, ya sea por no cumplir con los requisitos exigidos o por no haberse registrado dentro del plazo correspondiente.

Este programa de ayuda tiene un límite de hasta $27.198 por cada hijo, lo que equivale al 50% del costo de la matrícula en escuelas privadas que reciben al menos un 75% de subvención estatal.

Cómo saber si recibís el voucher educativo de ANSES en diciembre 2024

Podés comprobarlo de dos maneras:

A través de Mi ANSES: ingresar a la sección Mis Cobros, donde el sistema indicará si sos beneficiario. Desde la plataforma oficial del programa: acceder con tu usuario y contraseña, y consultar el apartado Estado de tu solicitud.

Qué requisitos debés cumplir para recibir el voucher educativo de ANSES en diciembre 2024

Las condiciones son las siguientes:

Tener hijos que asistan a escuelas de nivel inicial, primario o secundario con una cuota menor a $54.396.

Los hijos deben ser menores de 18 años (al 30/04/2024).

Estar matriculados en colegios privados con al menos un 75% de aporte estatal.

Acreditar la condición de alumno regular.

Poseer ingresos familiares que no excedan los 7 salarios mínimos de marzo de 2024 ($1.419.600).

Tener los datos personales y familiares actualizados en Mi ANSES.

Contar con un CBU o medio de cobro registrado en ANSES.

Cómo es el voucher educativo de ANSES

El cheque escolar, conocido como voucher educativo, es un mecanismo de financiamiento en el que el Estado otorga a las familias un monto en dinero o un bono destinado a cada hijo en edad escolar. Este recurso permite cubrir una parte de los gastos asociados a la institución educativa seleccionada, ofreciendo a los padres la posibilidad de elegir libremente dónde inscribir a sus hijos durante un ciclo lectivo o semestre académico.