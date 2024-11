La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cómo los titulares de pensiones no contributivas (PNC) podrán consultar si recibirán su correspondiente pago en diciembre del corriente año.

Este programa, orientado a asistir a los sectores más necesitados, está dirigido a adultos mayores en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad y madres con siete o más hijos.

Cómo saber si cobras en diciembre 2024 si sos pensionado de ANSES

Para verificar si estás incluido como beneficiario, debes acceder a la plataforma Mi ANSES utilizando tu número de CUIL y clave personal. Dentro de la sección “Mis Cobros”, podrás confirmar si tu pago está programado, además de consultar posibles pagos pendientes o inconvenientes relacionados con el beneficio.

Las pensiones no contributivas tienen requisitos específicos según la categoría. Por ejemplo, la pensión por invalidez exige ser menor de 65 años, no percibir otras jubilaciones o pensiones, y, en algunos casos, presentar documentación adicional según la provincia. Si el beneficiario es menor de edad, los ingresos familiares no deben superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Para las madres de siete o más hijos, se requiere ser argentina o tener al menos 15 años de residencia continua en el país si sos extranjera. Asimismo, es obligatorio no recibir otros beneficios previsionales ni contar con bienes o ingresos suficientes para una subsistencia autónoma. Este tipo de pensión permite, en caso de fallecimiento de la titular, que se transfiera a hijos menores o con discapacidad.

En el caso de la pensión por vejez, los solicitantes deben tener 70 años o más y demostrar un tiempo de residencia continua en el país. Para extranjeros, se solicita una permanencia mínima de 40 años antes de presentar la solicitud. Además, no deben estar recibiendo otros ingresos previsionales ni encontrarse detenidos a disposición de la justicia.